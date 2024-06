EN VIDEO: Atleta española perdió la medalla en el Campeonato Europeo de Atletismo por celebrar antes de tiempo

Una atleta española protagonizó una escena que se ha hecho viral por celebrar la medalla antes de llegar a la meta en una competencia de machar y terminar perdiéndola.

Con la italiana Antonella Palmisano ya coronada campeona olímpica y su compatriota Valentina Trapletti asegurando la plata, García-Caro parecía tener el bronce en el bolsillo el na competencia de 20 kilómetros marcha del Campeonato Europeo en Roma. Sin embargo, en un exceso de confianza, la española comenzó a celebrar antes de cruzar la meta, agitando la bandera de España y alzando los brazos en señal de victoria.

La ucraniana Ludmila Olyanovska, quien acechaba de cerca, aprovechó el descuido de García-Caro y la superó en los últimos metros, arrebatándole el tercer puesto del podio. Las cámaras captaron el momento exacto en que la alegría de la española se transformó en decepción al darse cuenta de su error.

La reacción de los comentaristas no se hizo esperar. Juan Carlos Higuero, de Radio Marca, describió la escena como un «error juvenil» y un «jarro de agua fría». Eugenio Muñoz Fernández, por su parte, se mostró incrédulo ante lo sucedido y calificó el desenlace como «flipante».

Don’t count your chicken before they are hatched.

Celebrating before the finish line.

Ukrainian Lyudmyla Olyanovska took the bronze-medal in racewalking, as Spanish Laura García-Caro was celebrating too early. pic.twitter.com/Vyes5SwQHm

— Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) June 8, 2024