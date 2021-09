EN VIDEO: Con un colorido espectáculo Tokio 2020 despidió a los atletas paralímpicos

Los Juegos Paralímpicos de Tokio bajaron el telón con una emotiva y animada ceremonia en la que a través de la construcción de una ciudad sin barreras se mandó un mensaje global de inclusión y diversidad que recogió París, sede de la próxima cita en 2024.

La ceremonia fue inspirada en las innumerables historias de superación que se presenció a lo largo de los doce días de competición.

Una secuencia de sonidos y bailes con música electrónica dio protagonismo a Inma, una modelo virtual, justo antes de que en el centro del estadio irrumpiese la bandera de Japón.

Fue entonces cuando un coro de niños cantó el himno del país, en uno de los momentos más emotivos de la gala. Además, el desfile de los países según el alfabeto japonés con sus respectivos abanderados se produjo con un centenar de voluntarios bailando y aplaudiendo.

360 Fuegos artificiales cambiaron el ritmo de la ceremonia dieron paso para hablar del movimiento paralímpico. Movimiento que intentó destacar su mensaje de integración a través de un discurso artístico aprovechando la influencia del deporte.

La melodía del himno paralímpico fue encaminando la gala hacía su despedida. Se bajó del mástil la bandera del Comité Paralímpico Internacional para entregarla a la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, y al brasileño Andrew Parsons, presidente del IPC.

Ambos se la cedieron a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que la ondeó con sus manos justo antes de que sonase 'La Marsellesa', el himno oficial de Francia.

Para celebrar el traspaso de sede, la ciudad francesa ofreció un segmento artístico de lo que pretende que sean los Juegos en 2024; una celebración abierta a todos sin discriminación para poner en valor la determinación de los deportistas con discapacidad.

El brasileño Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, calificó los Juegos de Tokio "históricos y fantásticos y han servido para abrir la mente de la ciudadanía japonesa y ayudar al sueño de mucha gente". Con información de la agencia de noticias Efe.

Durante la ceremonia también se presentó a los nuevos seis miembros del Consejos de Atletas del IPC. Entre ellos está el nadador brasileño Daniel Dias, la atleta italiana Martina Caironi; la velocista cubana Omara Durand, el nadador japonés Takayuki Suzuki, el jugador de baloncesto holandés Jitske Visser y la arquera iraní Zahra Nemati.

🎆 The Paralympics ended a 13-day run with a colorful display of fireworks over the National Stadium in Tokyo pic.twitter.com/MvbHLg8D72

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) September 5, 2021