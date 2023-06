EN VIDEO | El incómodo momento que vivió Messi en China: ¿Por qué lo detuvieron dos horas en el aeropuerto?

El célebre futbolista Lionel Messi pasó un momento incómodo en China, después de que la policía lo detuviera por ingresar ilegalmente al país.

Recientemente, Messi estuvo en las portadas de todos los medios deportivos del mundo por su fichaje con el Inter de Miami. Sin embargo, ahora tuvo que viajar a China para el partido amistoso que tendrá su selección en contra de Australia en ese país.

Messi aterrizó en China en su jet privado, pero las autoridades locales lo detuvieron en el aeropuerto porque no tenía la visa necesaria para ingresar al país. Esto causó un gran revuelo, aunque todo se debió a una simple confusión, ya que Messi pensaba que su pasaporte comunitario español era suficiente para ingresar a China.

There’s was passport issue with Messi’s arrival to China causing delay but look at De Paul continuing to body guard Messi, we all need a friend like that, don’t we?

June 10, 2023