EN VIDEO | Empiezan las restricciones: Funcionarios de seguridad de Qatar amenazaron a periodista danés por transmitir en lugar público

El periodista Rasmus Tantholdt recibió amenazas por parte de funcionarios de seguridad en Qatar por transmitir desde un lugar público.

“¿Por qué no podemos filmar? Es un lugar público”, le preguntaba el periodista a los tres sujetos que se le acercaron en un carro de golf. Mientras tanto, todo estaba siendo grabado para la televisión danesa.

“Señor, ustedes invitaron a todo el mundo a venir aquí, ¿por qué no podemos hacerlo? Es un lugar público”, agregó Tantholdt. Esto mientras los funcionarios de Qatar lo amenazaban con romper la cámara.

En el video se ve como el periodista presenta sus credenciales de prensa que le permiten transmitir en un lugar público.

“Tu puedes romper la cámara, ¿quieres romper la cámara?", le reprochó a uno de los guardias según señaló Infobae.

Tras el desagradable momento que tuvo que vivir, Rasmus Tantholdt publicó la filmación en sus redes sociales y afirmó que, tras viralizarse el episodio a través de Twitter recibieron una disculpa rápida de la Oficina Internacional de Medios de Qatar y del Comité Supremo.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql

— Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022