EN VIDEO | Josef Martínez se convirtió en el jugador que más rápido llega a los 100 goles en la MLS

El venezolano Josef Martínez sigue dejando su huella en la Major League Soccer (MLS). El criollo se convirtió en el jugador que más rápido llega a los 100 goles en esa liga luego de firmar un doblete este sábado. Para ello, solo necesito 142 encuentros.

Martínez rompió su sequía goleadora con el Inter de Miami, club al que llegó este campaña. Tras siete partidos sin estrenarse con el cuadro de Florida, el valenciano cortó su mala racha y de que forma, anotándole par de dianas a su ex equipo, el Atlanta United, concretando así la inexorable ‘ley del ex’.

El atacante venezolano materializó los dos tantos con el que «Las Garzas» derrotaron a los Five Stripes. El disputado encuentro terminó dos goles a uno en el Lockhart Stadium de la comunidad de Fort Lauderdale.

Josef Martínez se sacó la pava al minuto 14 del segundo tiempo, luego que el árbitro principal pitara penal para los locales. El delantero ajustó su disparo al lado derecho de la valla para así estrenarse con los floridanos.

Posteriormente, en el minuto 30 del complemento, Josef recibió un pase filtrado de DeAndre Yedlin para cruzar suavemente el balón al segundo poste y colocar así el marcador dos tantos a cero.

Tales dianas significaron la 99 y 100 en su trayectoria en la MLS durante la temporada regular.

Josef Martinez! 🤩

With his second goal tonight, he becomes the fastest player in MLS history to score 100 goals. pic.twitter.com/KTotRxyEzF

— Major League Soccer (@MLS) May 7, 2023