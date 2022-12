EN VIDEO l Expulsaron a modelo croata de un estadio en Qatar por su vestimenta, es considerada la hincha más sexy del Mundial

A pesar de que oficialmente Qatar y la Fifa acordaron que las mujeres no tendrían mayores restricciones en cuanto a su ropa durante el Mundial, al parecer el mensaje no ha llegado a todos. Y es que cada día siguen saliendo a la luz pública historia de personas que fueron humilladas o amedrentadas por ciudadanos de ese país.

La modelo croata Ivana Knoll ganó popularidad al ser considerados por muchos como la hincha más sexy del Mundial de Qatar 2022. Todo iba bien hasta el partido de Croacia ante Brasil cuando varias personas se fueron en su contra.

🔴#ATENCIÓN | Ivana Knoll, la modelo croata que ha causado sensación en el Mundial de #Catar2022 por su forma de vestir y de atraer las miradas, fue expulsada del estadio en el juego de Croacia 🇭🇷 contra Brasil 🇧🇷. ⬇️ pic.twitter.com/bnktIeStp8 — Con Ñeque! - Deportes Radio Pichincha (@DeportesPU) December 12, 2022

En el video se puede ver cómo dos personas, al parecer qataríes y parte de la organización del evento, se acercan a ella para decirle que no es posible su presencia en el recinto deportivo con la vestimenta que llevaba puesta. Posteriormente, le piden que salga del estadio.

Por su parte, la modelo les dijo que está permitida esa vestimenta durante el Mundial de fútbol. No obstante, las personas hicieron caso omiso a sus argumentos y la obligaron a salir del recinto deportivo.

“No permiten que los fanáticos se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla”, dijo la croata nacida en Alemania en 1992 al diario alemán Bild, en alusión a la seguridad del estadio.

“Les pregunté por qué eran tan groseros”, agregó.

Sin embargo, explicó que hasta el momento no había tenido ningún inconveniente en el Mundial. “Es realmente genial. Nadie me ha dicho nunca que me cubra. Todo el mundo quiere fotos conmigo, incluso los lugareños. Solo en Twitter hubo una reacción negativa de un qatarí. Pero probablemente solo quería llamar la atención”, sostuvo.

Según el Twitter oficial del Comité de Organización y Legado de la Copa del Mundo, “son pocos los lugares donde hay que cubrir hombros y piernas”. Los sitios en los que deben cumplir con esta norma son “hospitales, bancos, sitios turísticos como museos y lugares gubernamentales”.

“El resto de la ciudad, por ejemplo restaurantes y bares, puedes vestirte como acostumbras”, explica.

Sin embargo. no todos los oficiales aplican las normas y terminan por amedrentar a los turistas que llegan a disfrutar de la Copa del Mundo.

A través de redes sociales se han hecho virales las imágenes que muestra cómo muchos caballeros qataríes disfrutan de su presencia. Cuando la despampanante modelo pasa, incluso le toman fotos y videos.

Sin embargo, un pequeño grupo conservador sigue intentando hacer prevalecer su voluntad de oprimir a las mujeres.

“Solo para su información, no toman la foto porque ella les guste, sino porque no les gusta la forma en la que va vestida, de forma inadecuada para nuestra cultura. Lo puedes confirmar con cualquier catarí. Es para denunciarla”, expresó Mohammed Hassan Al-Jefairi en las redes sociales sobre los locales que comparten con la modelo.