EN VIDEO l Los 10 mejores goles del Rey Pelé que deslumbraron al mundo

Este jueves se anunció la muerte de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como "el Rey Pelé".

Lamentablemente, las nuevas generaciones no podrán disfrutar de la magia que deslumbraba este tres veces Campeón del Mundo. Para cualquier jugador del fútbol moderno parecía imposible alcanzar sus cifras, en una época donde los futbolistas no gozaban de los mismos privilegios que en la actualidad.

Si a alguien le quedan dudas por sus tres títulos del Mundo, 1.283 goles en su carrera podrían acabar con cualquier comparación, pero el genio de Brasil fue mucho más que eso.

Nunca ganó el Balón de Oro porque solo se le entregaba a europeos, pero en la gala de enero de 2014 la FIFA le otorgó uno honorífico.

Y es que desde sus inicios Pelé le dejó claro al mundo que era un adelantado para su época.

Astros como Lionel Messi tan solo tienen una Copa del Mundo, mientras que otros como Cristiano Ronaldo, ni siquiera lograron alzarse con el trofeo.

Uno de los primeros en pronunciarse por su muerte fue el odiado por muchos Kylian Mbappé. El astro francés admitió que se trataba de su futbolista preferido. Aunque no llegó a verlo jugar, confesó que miraba sus videos en Youtube para aprender sobre su técnica.

"Su legado nunca será olvidado", escribió el Campeón del Mundo en 2018 a través de su cuenta de Twitter.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022