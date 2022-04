EN VIDEO | ¡La "gracia" le salió cara! Piloto ruso investigado por la FIA por un saludo nazi

Artem Severiukhin, piloto de kárting ruso que corre con licencia italiana, está en boca de todos por un gesto que hizo durante la ceremonia del podio de una carrera del campeonato europeo el pasado fin de semana en Algarve (Portugal).

Ganó, se subió al peldaño más alto del podio y, mientras sonaba el himno de Italia el piloto hizo un saludo nazi; después del cual se rio a carcajadas. Un acto que la misma Federación Internacional de Automóviles (FIA) investiga, refiere As.

"La FIA confirma que inició una investigación inmediata sobre la conducta inaceptable del Sr. Artem Severiukhin que ocurrió durante la ceremonia del podio para la categoría OK en la Ronda 1 del Campeonato Europeo de Karting FIA 2022 en el Kartodromo Internacional do Algarve, en Portugal.

La FIA anunció en sus redes sociales. que comunicará en breve los pasos adicionales que se tomarán en este caso".

Incluso su conducta es incoherente, y quizás inmadura, ya que precisamente los rusos justifican su invasión a Ucrania porque esta última nación presuntamente promovueve conductas nazis contra su población.

#Russian driver Artyom Severyukhin, competing under the Italian flag at the #European Junior Karting Championship, showed a #Nazi salute at the awards ceremony.

He competing under the #Italian flag because of the sanctions imposed on #Russia. pic.twitter.com/q4wOGHPsvR

— NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022