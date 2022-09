Entre lágrimas se despide Federer del tenis: “Estoy feliz, no triste”

El suizo Roger Federer jugó este viernes, 23 de septiembre, su último partido profesional de tenis. En consecuencia, tras ganar 20 torneos de Grand Slam, se despidió entre lágrimas y fue ovacionado por el público The O2 Arena de Londres, Reino Unido.

Tras disputar un partido de dobles junto a Rafael Nadal, Federer concluyó su carrera profesional y fue entrevistado en plena cancha. Sobre el acontecimiento, el tenista afirmó que estaba feliz de jugar y tener a sus seres queridos presentes.

"Ha sido un día maravilloso. Estoy feliz, no triste. He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez. He tenido a mis amigos aquí, a mi familia, a compañeros... Estoy muy contento de haber jugado el partido", dijo Federer entre lágrimas.

#23Sep | GRAN OVACIÓN - Así despidieron a tenista Roger Federer en su último torneo. pic.twitter.com/xLcQM1VnZo — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 24, 2022

"Nunca hubiera esperado todo esto. Yo solo quería jugar al tenis. Ha sido perfecto, lo haría de nuevo”, indicó ante los aplausos de sus compañeros y fanáticos. “Mi final ha sido como lo deseaba”, sentenció.

FEDERER Y SUS 24 AÑOS DE CARRERA

Roger Federer, considerado por muchos como el mejor tenista de la historia, concluyó este viernes su carrera. En tal sentido, dejó atrás 103 torneos ganados y 310 semanas como número uno en sus 24 años de carrera.

Federer anunció hace un par de semanas su retiro del tenis. “Como saben muchos de ustedes, en los últimos tres años se me han presentado muchos retos por lesiones y cirugías”, dijo el suizo en un comunicado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ISLANDIA LE DIO SORPRESIVO FINAL AL AMISTOSO CON VENEZUELA

"El tenis me ha tratado más generosamente de lo que nunca hubiera soñado. Y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva", asentó.

Aunque se trata de su retiro del deporte profesional, Federer aseguró que jugará “más tener en el futuro, pero no será en Grand Slams”. Por tanto, los fanáticos esperan que el suizo participe en exhibiciones y permita admirar su elegante y vistoso estilo de juego.