«Era mi amigo y confiaba en él», Endy Chávez demandó a Melvin Mora por posible estafa millonaria

El exjardinero de los Mets de Nueva York, Endy Chávez, demandó ante la Corte Suprema de Manhattan su compatriota y excompañero en los Navegantes del Magallanes, Melvin Mora, afirmando que le estafó 1,2 millones de dólares; por lo que ahora reclama una indemnización de 5 millones de dólares.

Documentos legales a los que accedió The New York Post revelan que el expelotero de los Orioles de Baltimore tomó el dinero en 2019 en varias cuotas.

«Me prometió una y otra vez que se trataba de un préstamo e inversión seguros y cuando finalmente acepté, desapareció con mi dinero», dijo Chávez a The New York Post por medio de su abogado. «Estaba devastado económicamente, avergonzado y herido. No quería demandarlo así, pero simplemente dejó de devolverme las llamadas y nunca me devolvió el resto de mi dinero», añadió.

Dolido, el multicampeón de la LVBP con Magallanes, Aragua, Zulia y Anzoátegui, precisó: «Era mi amigo, somos del mismo país. Lo admiraba y confiaba en él».

LE PROMETIÓ UN RETORNO SEIS VECES MAYOR A ENDY

De acuerdo a ese medio estadounidense, el ídolo magallanero demandó al también exjugador franquicia de la nave turca por fraude e incumplimiento de contrato. «No ha pagado y sigue sin pagar», señala la documentación.

Lo que se sabe además es que Melvin Mora le prometió a Chávez un retorno de inversión seis veces mayor, según la defensa del exjardinero central.

Matthew Blit, letrado de Chávez, dijo que Mora solo le ha pagado hasta ahora 50 mil dólares. «Traicionó la confianza de Endy. No creemos que fuera una empresa legítima. Creemos que le robó su dinero», relató Blit.

The Post intentó contactar a Melvin Mora por no hubo respuesta alguna del oriundo de Yaracuy.