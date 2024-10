«Es el momento adecuado»: El emotivo video de Rafael Nadal anunciando su retiro del tenis

El español Rafael Nadal anunció este jueves su retiro como jugador de tenis profesional provocando una gran tristeza en sus fanáticos.

«Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar», comentó.

Destacó que han sido unos años difíciles, en especial los dos últimos. «Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones».

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

EL RETIRO DE NADAL

Nadal dirá adiós a la competición en la final de la Copa Davis que se disputará en Málaga del 19 al 24 de noviembre.

«Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004», dijo el ganador de 22 Grand Slams.

Asimismo, acotó que se siente súper afortunado por todas las cosas que ha podido vivir. «Quiero agradecer a toda la industria del tenis, a todas las personas que engloba este deporte. A mis compañeros durante tantos años, especialmente a mis grandes rivales. He pasado muchas horas con ellos y he vivido momentos que voy a recordar por el resto de mi vida».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LOS METS DEL VENEZOLANO CARLOS MENDOZA VAN A LA SERIE DE CAMPEONATO DE LA NACIONAL

«No tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir. Me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento. Realmente todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos. Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto», expresó.