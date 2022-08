"Es increíble": Otro artista merideño dibujo a Yulimar Rojas con harina y ahora sí le gustó +VIDEO

La semana pasada se hicieron viral en las redes sociales dos murales de la atleta Yulimar Rojas realizados en el estado Mérida. Los mismos provocaron una ola de comentarios que incluyó hasta la de la propia deportista venezolana.

Ahora el artista Neuf Trejo decidió "dar la cara" por el arte merideño y realizó una obra de arte de Yulimar Rojas, nada más y nada menos que con harina.

"Hoy me desperté, me metí en Facebook y veo los memes que tienen con la pintura que están haciendo en Mérida de Yulimar Rojas. Vi que ella dijo que si no la quitaban no iba a seguir saltando; a lo que la quitaron, ahora supuestamente la estaban haciendo mejor, pero quizás va peor. Entonces dije que chimbo que en Mérida haya tanto arte y no puedan hacer una buena pintura. Soy merideño y estoy dando la cara por el arte merideño. Yo no tengo pintura, pero más criollo imposible con harina", expresó el artista en sus redes sociales antes de presentar su obra.

#1Ago | Tras la polémica por el mural de Yulimar Rojas que hicieron en Mérida, el artista urbano Neuf Trejo, se pronunció en redes sociales y quiso rendir tributo a la atleta desde la distancia, con un arte hecho a mano con harina pic.twitter.com/qnXD3ZfCue — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 1, 2022

Asimismo, Trejo envió un mensaje a Yulimar Rojas en el que le expresó que "un feo mural no te debería representar como atleta".

Ante esto la propia reina del atletismo venezolano aseguró que esta obra es "maravillosa e increíble".

EL MENSAJE DEL AUTOR DE LA POLÉMICA OBRA EN MÉRIDA

César Belandria, es el autor del polémico mural de Yulimar Rojas en Mérida que se hizo viral y tuvo que ser borrado.

"Soy el autor del grafiti de Yulimar Rojas, la cual no le pareció nada chévere a igual que a muchos venezolanos. Y sí, hay que reconocer las fallas, pero vengo recargado para hacer el gran cambio. Viralizaron echando tierra a una pieza humilde y sencilla; ahora vamos a viralizar con una pieza y gran cambio", afirmó.

#1Ago | César Belandria, es el autor del polémico mural de Yulimar Rojas en Mérida que se hizo viral en redes sociales y tuvo que ser borrado. Belandria comentó que "se va reivindicar" | Cortesía pic.twitter.com/lBR0XcsaVc — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 1, 2022

YULIMAR ROJAS, INSULTOS Y MALOS DESEOS

Yulimar Rojas manifestó el fin de semana que leer tantos insultos y malos deseos a estas alturas siempre sorprenden.

"De mí se rieron tanto que eso me enseñó a quererme muchísimo más y a fortalecer mi sentido del humor. Les envío amor y que puedan ser felices. De mi parte yo sigo con mi compromiso y responsabilidad de representar a mi país y dejarlo en alto. Bendiciones y gracias a los que se han reído conmigo en estos últimos días, créanme que lo he disfrutado", comentó.

Leer tantos insultos y malos deseos a estas alturas siempre sorprenden🫣. De mí se rieron tanto que eso me enseñó a quererme muchísimo más y a fortalecer mi sentido del humor💕. Les envío amor y que puedan ser felices 🥰 pic.twitter.com/jzVX0GVGRJ — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) July 30, 2022

Hace un año precisamente Yulimar Rojas hizo historia para Venezuela y se consagró como campeona olímpica de salto triple con récord mundial incluido en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Hace un año y aún no supero este momentazo. Tokio 2020 fue un sueño hecho realidad. Primer oro de una mujer para Venezuela. Récord Olímpico y Mundial. En serio que sí trabajas con todo, lo deseas con la mente y corazón, lo puedes lograr", manifestó.

Hace un año y aún no supero este momentazo ✨❤️@Tokyo2020 fue un sueño hecho realidad. ✅ Primer oro de una mujer para Venezuela ✅ Récord Olímpico y Mundial En serio que sí trabajas con todo, lo deseas con la mente y corazón, lo puedes lograr!!! @Olympics @juegosolimpicos pic.twitter.com/FHpWWikni2 — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) August 1, 2022