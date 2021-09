"Es rudo continuar": la crítica de Andrés Madera a las federaciones en Venezuela

Tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, el venezolano Andrés Madera aseguró que para un atleta es "rudo continuar" con las condiciones que pone la Federación Venezolana de Karate-Do.

En una imagen publicada en su cuenta en Twitter (@ANDRESMADERA) se señala que los "atletas deberán cubrir todos los gastos ocasionados para su asistencia y participación. En caso de requerir trámites de pasaportes o visados, estos deben ser realizados bajo su responsabilidad".

Ante esto, la periodista Mari Riquelme señaló en su cuenta en Twitter (@MariRiquelme) que muchas delegaciones este año que no iban a Juegos Olímpicos, pero sí a otros eventos "tuvieron que pagar ellos mismos sus pasaportes o prórrogas. Pocas Federaciones pudieron resolver, no tienen recursos. Y MinDeporte solo hace algunas excepciones para pagar estos trámites".

"La prioridad fue para un atleta/entrenador/dirigente en la ruta de los Juegos Olímpicos o Paralímpicos. En Venezuela un pasaporte cuesta 260 dólares y una prórroga 160 dólares. ¿Cómo un atleta juvenil que va a un clasificatorio para el panamericano de Cali, logra pagar esto?", se preguntó.

Asimismo, Riquelme resaltó que parte de una delegación que tuvo gran resultado en los Juegos Olímpicos de Tokio "pasó el día y hasta la noche" en el Saime.

"Hasta que no llegó la trasferencia del dinero por parte de MinDeporte no le emitieron nada. Un encargado les decía 'no me importa quiénes son ustedes, sin la plata no hay nada", acotó.

LAS REACCIONES AL MENSAJE DE ANDRÉS MADERA

El mensaje del karateca Andrés Madera generó una serie de comentarios en Twitter, en la que se rechaza la falta de apoyo por parte de las autoridades a los deportistas.

"Después si quieren vanagloriarse con los logros de los atletas, no los apoyan para ir a competir; pero cuando regresan con una medalla en el pecho si quieren estar presentes y demostrar su 'apoyo' que ya no va a servir para absolutamente nada", comentó uno de los usuarios.

Otro de los usuarios en Twitter se preguntó: "¿Para qué existe una federación si no presta ningún tipo de apoyo? Mejor resolverse uno mismo y no deberle nada a nadie en ese caso".