Escándalo en el Boca Juniors: este jugador irá a juicio por abuso sexual

El futbolista del Club Atlético Boca Juniors de Argentina, Cristian Pavón, fue imputado por abuso sexual, según dieron a conocer fuentes judiciales.

El sureño, luego del colombiano Sebastián Villa, es el segundo caso -más reciente- de estas características en el equipo argentino.

“La Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia, imputó a Cristian David Pavón por el supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal. La audiencia para recibir la declaración al imputado será para el día 23 de marzo de 2021”.

La mujer hizo la denuncia el pasado 25 de noviembre de 2020, manifestando que el hecho ocurrió el 1 de noviembre de 2019 en Córdoba, lugar de origen del atacante de 25 años.

«Pavón abusó de mí en un baño. Viví un calvario. Si me tomé todo este tiempo para denunciar fue porque estaba en una situación de rehabilitación. Había caído en un pozo depresivo, decepcionada totalmente por una situación que había atravesado en una fiesta a la que asistí. Allí estaba Cristian Pavón. Forcejeó la puerta, entró al baño y luego del acoso, él se retiró del baño como si nada y me dejó ahí tirada. Me empujó para abusar de mí. Sus amistades pensaban que él estaba teniendo relaciones consentidas, pero no fue así», dijo.

El futbolista emitió un comunicado en Instagram, en el cual precisó que la mujer miente y la acusó por extorsión y falsa denuncia. El delantero se practicó una artroscopia para reparar una serie de lesiones en los tobillos, aún no ha vuelto a jugar y su padre insinuó que buscan una venta al exterior. ¿El motivo? Diferencias con los dirigentes de Boca Juniors por temas económicos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristian Pavon 🇦🇷 (@kichanpavon)

El delantero debutó en Talleres de Córdoba en 2013, al año siguiente fue contratado por el Xeneize y prestado a Colón de Santa Fé. Jugó en «La Bombonera» 2015 a 2019, año en que fue cedido al LA Galaxy de los Estados Unidos. Con Argentina jugó los Mundiales sub’17 y sub’20, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y el Mundial de Rusia 2018.