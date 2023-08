Escándalo: Jugadoras de selección española renunciaron, no regresarán si no botan a Rubiales

Las jugadoras de la selección española, actuales campeonas del Mundial Femenino, dijeron que no jugarán más en el equipo nacional hasta que no despidan a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La Futpro, formada por las futbolistas que juegan en España, publicó un comunicado condenando el beso Rubiales dio a la jugadora Jennifer Hermoso. Además, dijeron que esperan “respuestas contundentes”.

“Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes”, dice el comunicado.

Todas las jugadoras que ganaron el Mundial Femenino el fin de semana firmaron el comunicado. Es decir, las campeonas no jugarán más para la selección mientras Rubiales se mantenga al frente de la RFEF.

“NO CONSENTÍ EL BESO DE RUBIALES”

El comunicado de las jugadoras fue publicado después de que Rubiales descartara dimitir a la presidencia de la RFEF. “¿Es tan grave para que yo me vaya, habiendo hecho la mejor gestión del fútbol español?”, dijo en una alocución este viernes.

Rubiales aseguró que el beso con Hermoso fue “espontáneo, mutuo, eufórico y consentido”. Sin embargo, en cuestión de horas la futbolista desmintió al presidente de la RFEF.

Me dicen que este video del presidente de la federación espaÑola de fútbol, Luís Rubiales, no hay que hacerlo rular, y lo están censurando ¿Asqueroso? Es poco pic.twitter.com/A5548h6Eyj — VIQUI ||☆|| (@viquirepublica) August 20, 2023

“Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, dijo Hermoso en el comunicado.

Futbolistas nacionales e internacionales se han pronunciado a favor de Hermoso, al igual que equipos profesionales y la opinión pública española. No obstante, Rubiales se mantiene firme e insiste en que no renunciará a su cargo.