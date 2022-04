¡Escúchala! "Mejor juntos", la canción oficial del mundial de Qatar 2022 +VIDEO

Faltan pocos meses para el mundial de fútbol de Qatar y la Federación Internacional de Fútbol (Fifa) ya dio a conocer la canción oficial del torneo.

En la mañana de este 1 de abril, se realizó el lanzamiento de Hayya Hayya o Mejor Juntos con imágenes alusivas a otras temporadas pasadas; incluyendo la aparición de Diego Armando Maradona.

"Al reunir voces de América, África y Medio Oriente, esta canción simboliza cómo la música y el fútbol pueden unir al mundo. Como parte de la estrategia musical renovada de la FIFA; la banda sonora compuesta por varias canciones acercará a los fanáticos apasionados al espíritu de la Copa Mundial como nunca antes", expresó el director comercial, Kay Madati.

HAYYA HAYYA, LO QUE SE SABE SOBRE LA NUEVA CANCIÓN DEL MUNDIAL DE QATAR

El tema incluyó la colaboración del estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la catarí, Aisha, y será además el primero de varios temas que se publicarán en los meses previos al mundial.

Se trata de la primera ocasión en la que la Fifa autoriza una banda sonora completa, a la espera del torneo inaugural, pautado para el 21 de noviembre, reseñó Mdz.

Como era de esperarse, la reacción de los fanáticos surgió a las pocas horas y actualmente cuenta con 5.708 visualizaciones en YouTube.

"Hermosa", "Otro hit del momento", "Qué buena canción","No entiendo nada, pero comprendo lo que significa y me encanta", y "Me encantó, dinámica, pegadiza y con un mensaje", fueron parte de los comentarios destacados.

Previo al éxito de Hayya Hayya, los fanáticos y la Fifa recordaron a otras interpretaciones musicales encargadas de animar la copa de fútbol, especialmente We are one, del 2014, Waka Waka y Waving Flag, del 2010, así como La Copa de la vida, de 1998.