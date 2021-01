Varias estrellas del deporte, como LeBron James, han forjado un imperio empresarial por los grandes contratos que devengan a nivel económico. Durante sus carreras, a muchas luminarias se les ha presentado la oportunidad de aparecer en el mundo del cine. LeBron James, no ha sido la excepción. De la mano con HBO, presentará un nuevo proyecto para TV.

La plataforma¬† HBO labora una miniserie acerca de la III temporada de 'Serial', un podcast de cr√≠menes que contar√° en su reparto con la estrella de la NBA y Los √Āngeles Lakers.

LeBron James sería el productor ejecutivo

El papel del atleta no ser√° delante de las pantallas, como s√≠ lo tendr√° con 'Space Jam: A New Legacy', donde¬†'The King' ser√° el protagonista. En esta ocasi√≥n, ser√° el productor ejecutivo. Seg√ļn Variety, la serie gira en torno a un polic√≠a y al hombre que le acusa de, supuestamente, haberle agredido.

Es ahí cuando inicia la explicación de cómo afecta el suceso a las personas implicadas y, cabe destacar, que no es la primera vez que el "23" de los Lakers está involucrado en el mundo de la pantalla chica: ha estado en series como 'My wife and Kids', 'El séquito', 'Bob Esponja', The Lebrons', 'Survivor's Remorse' y 'Teen Titans Go'.

Como productor ejecutivo tambi√©n estuvo con 'The Shop' y 'Million Dollar Mile', llevando esta producci√≥n a cabo con su propia productora¬†SpringHill Carter. Adem√°s, tendr√° a su cargo la pel√≠cula 'Dreamland: The Rise and Fall of Black Wall Street', que mostrar√° al mundo c√≥mo fueron los disturbios de Tulsa en el a√Īo de 1921.