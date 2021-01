El sismo que ocasion贸 James Harden saliendo de los Houston Rockets a los Brooklyn Nets, desat贸 la ira del mism铆simo Shaquille O'Neal.

Ya van muchos d铆as que la NBA tiene revolucionada. El movimiento ha generado toda clase de reacciones y son muchos los que quieren ver al escolta seguir mostrando todo su talento en su nuevo equipo, donde arm贸 un equipazo junto a Kevin Durant y Kyrie Irving. Ha quedado claro que no todo el mundo est谩 contento con la transacci贸n.

Shaquille O'Neal, ni m谩s ni menos, una de las leyendas de la NBA se ha manifestado p煤blicamente sobre el traspaso con palabras sobradamente cr铆ticas. El m铆tico p铆vot de Los 脕ngeles Lakers, que labora como analista en TNT, dijo que la marcha de "la barba" de Houston no se mordi贸 la lengua:

"Cuando dice que lo dio todo por la ciudad, es mentira. Para decir esas cosas tienes que tener cierta reputaci贸n y tener campeonatos".

Acto seguido, "Shaq" enumer贸 las exigencias solicitadas en el pasado por el escolta, acus谩ndole de no haber llegado a lograr alguna de ellas. O麓Neal nombr贸 a jugadores de la talla de Dwight Howard, Chris Paul o Russell Westbrook. "Te lo dimos y tampoco funcion贸", criticando directamente a Harden, "as铆 que, cuando dices 'Lo di todo鈥, yo digo 'No, no lo hiciste'".

"Yo sol铆a ser como 茅l. Llegaba y me quejaba de que nadie hac铆a nada. Y mi padre, que en paz descanse, me dec铆a: 驴'Y t煤 que C... hiciste?' Cuando Harden ten铆a m谩s que demostrar, cuando deb铆a dar un paso al frente, no lo hizo".

Para finalizar, la leyenda de los Lakers le lanz贸 con tanta fuerza a Harden que se atrevi贸 a decir que no ha estado a altura de la responsabilidad de "ser 'El Hombre'" y de percibir un sueldo de 34 millones de d贸lares.

"Conozco gente en Houston que se ha alegrado de su marcha. Si ahora no es campe贸n, es un fracasado. Punto".