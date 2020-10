La fama cosechada por las estrellas del deporte, en diversas razones, se ha visto manchada por líos de violencia doméstica. Su carrera queda en entredicho por temas extradeportivos.

Ha llegado el momento de conocer cómo se han dado los casos más sonados, con los deportistas venezolanos, acusados de violencia de género:

Quien lucha por entrar al Hall of Fame de la MLB, fue acusado el 6 de octubre por Blanca García de violencia doméstica. La denuncia se hizo en un live de Instagram, asegurando que el expelotero abusó física y psicológicamente de ella.

“Omar me golpeaba en partes que no se pudieran ver… me violó. Me exigía que lo acompañara a eventos, a los cuales tenía que ir bien maquillada y bien vestida, pero realmente lo que yo quería era llorar. En 2016 retiré una denuncia de “asalto en cuarto grado” porque me obligó a firmar una carta desmintiendo el caso, bajo la amenaza de echarme de la casa”.