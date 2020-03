Este #6mar el Real Madrid está de fiesta por sus 118 años

EI 6 de marzo no es un día común y corriente para los madridistas. Es su cumpleaños. Hoy en 1902 se creó este histórico equipo, llamándose en primera instancia Madrid Foot-Ball Club. Los hermanos Juan y Carlos Padrós (ambos catalanes), junto con Julián Palacios (madrileño), fueron los creadores de la divisa, sin saber la grandiosa obra que estaban construyendo, como se demostró al ser elegido en el año 2000 como Mejor Club del Siglo XX.

Al Madrid le caracteriza desde siempre el color blanco de toda su indumentaria y, por supuesto, el hecho de ser, junto al Barça y Athletic Club Bilbao, los únicos que jamás han descendido a Segunda. Desde que la Liga a nivel nacional arrancó en 1929 el Madrid siempre ha estado ahí, compitiendo y cosechando más títulos de LaLiga que nadie: 33.

Pero los merengues han creado su leyenda gracias a la Copa de Europa, actual Champions League, torneo que ha ganado 13 veces, casi el doble de su inmediato seguidor (el AC Milán, 7). Sus cinco copas seguidas en el arranque de la competición (1956-60) fueron las bases para catapultar la dimensión del club, gracias a la labor impagable de su presidente insignia, Santiago Bernabéu, en los despachos, y de Alfredo Di Stéfano, en el campo.

En estos 118 años de trayectoria han hecho que el Real Madrid es uno de los equipos con más aficionados en el planeta (unos 600 millones de seguidores) y se ha ganado una reputación que hasta su último verdugo, y nada querido por los madridistas, el ex DT del FC Barcelona, Pep Guardiola se ha deshecho en elogios en su oportunidad. «Sus jugadores sienten un fracaso no ganar la Champions. No hay nadie mejor que ellos en esta competición…» sentenció el catalán. ¡Feliz 118 cumpleaños Real Madrid!