Este es Ko Ching-Hsien, la nueva joya asiática de los Dodgers de Los Ángeles

Ko Ching-Hsien es la nueva «joya asiática»de los Dodgers de Los Ángeles. Ahora, solo esperan hacer oficial en los próximos días la firma del jardinero taiwanés, de tan solo 17 de años de edad.

De acuerdo a la información suministrada por fuentes del periodista Francys Romero, de momento la novena llegó a un supuesto acuerdo de palabra con el mencionado pelotero.

En concreto, se cree que aceptó una oferta por un bono de alrededor de 700.000 dólares.

Durante el 2023, el toletero fue parte de la Selección de Chinese Taipei que participó en el Tonreo Sub-18 del CMB. Allí el taiwanés tuvo una sólida actuación con .550 de AVG, un jonrón, dos remolcadas, siete boletos y tres ponches.

Asimismo, destacó con batazos y una defensa por encima del promedio.

De hecho, vale recordar que en el top de los 30 mejores prospectos, de los Dodgers, solo figuran un total de seis jardineros, según la MLB Pipeline. Se espera que, debido a su experiencia, Ching-Hsien no tarde mucho en convertirse en el séptimo.

Chinese Taipei center fielder Ching-Hsien Ko makes the running catch to retire the batte-runner! ⚾HOMERUN! Chinese Taipei Nian-Hao Wang sents this ball to clear the fence for a 2-run homerun! – XXXI WBSC U-18 Baseball World Cup #BaseballWorldCupU18 pic.twitter.com/R7M4oE8iwR

Ko Ching-Hsein cubre el jardín central, batea a la zurda y lanza a la derecha. Actualmente, el outfielder mide 1.93 cm y pesa 75 kilos. A pesar de su corta edad, cuenta con grandes habilidades en la caja de bateo. Sobre todo, figura a la hora de reconocer pitcheos, muestra una defensa por encima del promedio y tiene una gran velocidad.

