Ya ha pasado más de un año del impactante fallecimiento de la estrella de la NBA, Kobe Bryant, en un trágico accidente de helicóptero.

En el suceso donde también perdieron la vida su hija Gianna y otras siete personas, causó un dantesco impacto a nivel global, y fueron muchos los homenajes que se le hicieron al exjugador de Los Ángeles Lakers.

Pero recientemente, el rapero norteamericano Meek Mill ha desatado toda clase de críticas gracias a la letra de uno de sus hits, ya que hizo referencia a Bryant y esto ha sido catalogado como algo «ofensivo e irrespetuoso».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Meek Mill (@meekmill)

La composición del tema surgió de una colaboración entre el artista y Lil Baby, y, se presume, que su título es ‘Don´t worry (RIP Kobe)’ (‘No te preocupes (Descansa En Paz, Kobe)‘. A pesar de que el nombre no está confirmado hasta el momento, la letra está conformada por frases que han indignado a los fans del deportista.

Una frase en particular, se resalta entre ellas: «And if I ever lack I’m going out with my chopper, it be another Kobe», cuya traducción sería: «Y si alguna vez me falta salir con mi helicóptero, seré otro Kobe».

Esto, sin dudas, hizo arder las redes sociales. Un tweet que dejó clara la furia de las plataformas digitales a la hora de desacreditar a alguien «producto del control mental». De momento, se desconoce cuándo se lanzará este sencillo musical, aunque todo este revuelo podría afectar su estreno.

Tras la catarata de críticas y exhortaciones a ‘cancelar’ la canción, el rapero intentó defenderse alegando que «alguien estaba tratando de promocionar una narrativa y todos lo estáis siguiendo».