Estrellas de la NBA donan dinero para combatir al Coronavirus

El jugador griego Giannis Antetokounmpo y Zion Williamson son los dos últimos jugadores que se han unido a jugadores de la NBA para ayudar económicamente a los empleados de los campos de juego, que no podrán trabajar mientras la temporada de la NBA esté suspendida por la pandemia del Coronavirus.

Antetokounmpo informó a través de un tuit, el pasado viernes, que dará 100.000 dólares al personal del Fiserv Forum. Con información de EFE.

It’s bigger than basketball! And during this tough time I want to help the people that make my life, my family’s lives and my teammates lives easier. Me and my family pledge to donate $100,000 to the Fiserv Forum staff. We can get through this together! 🙏🏽

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 13, 2020