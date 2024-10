Exjugador del Real Madrid se tatuó el nombre de su hija, luego descubrió que no era suya

El futbolista Vinicius Tobías, exjugador del Real Madrid, se encuentra en medio de un escándalo, puesto que descubrió que su expareja le fue infiel y que no es el padre del bebé cuyo nombre lleva tatuado.

El caso se dio a conocer cuando el portal LeoDias reveló que la pareja de Tobías, la influencer Ingrid Lima, tuvo una aventura con un repartidor en Brasil. Todo esto mientras el jugador estaba viviendo en Madrid, España.

De igual forma, las críticas no se centraron solamente en la influencer. Al contrario, el reportaje también reveló que Tobáis le había sido infiel a su pareja, por lo que el tema se volvió una tendencia en redes sociales.

Los internautas publicaron fotografías de la pareja cuando anunciaron la llegada del bebé. Asimismo, no faltaron los comentarios sobre el tatuaje que Tobías se hizo el tatuaje con la frase: «Maitê de amo».

TATUAJE DE TOBÍAS

De acuerdo a medios brasileños, Ingrid Lima confirmó que su bebé no era hijo de Tobías. En tal sentido, aclaró que, tras el nacimiento de su primera hija, decidió hacer una prueba de ADN para confirmar la paternidad.

Los resultados arrojaron que Tobías no era el padre de la niña. Más allá de la desilución que generó el descubrimiento, se sumó otro problema: el futbolista tenía el tatuaje como muestra de cariño a la bebé.

«Decidimos hacer un (examen) de ADN y Maitê no es hija de Vinicius. Les pido sinceramente que dejen de atacarlo, fue por pedido mío que no asistiera al parto y no publicara nada sobre Maitê hasta que se hiciera el examen», afirmó Lima.

Aunque Tobías no se ha pronunciado, Lima aclaró que ya hablaron «amistosamente» sobre lo ocurrido. «Le deseo lo mejor del mundo, que pueda continuar su vida en paz», agregó.