La felicitación a Miguel Cabrera de otros miembros del Club de los 500 jonrones +VIDEO

Luego de anotar su imparable número 500 de Miguel Cabrera, otros miembros del Club de los 500 jonrones dedicaron sus felicitación al venezolano. En los videos se observa la alegría de las otras leyendas de la pelota muy felices por la conquista de Miggy.

Este domingo 22 de agosto, Miguel Cabrera anotó su jonrón número 500 durante el encuentro entre los Tigres de Detroit Tigers y los Azulejos de Toronto. El criollo le dio el batazo a Steven Matz en el sexto inning, para momentáneamente empatar las acciones a una carrera por lado.

Luego de labrar su nombre en la historia de las grandes ligas, varios miembros del Club de los 500 jonrones felicitaron a Cabrera. El video fue compartido por la cuenta en Twitter de los Tigres de Detroit.

Welcome to the 500 Club, Miggy! pic.twitter.com/oFT8nGre16

