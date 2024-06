Filtran video de famoso boxeador, lo expulsaron de un bar totalmente borracho

El boxeador Tyson Fury, excampeón mundial de peso pesado, fue expulsado de un bar de Lancashire, Reino Unido, por pasarse de tragos. El video se viralizó en redes sociales y preocupó a sus fanáticos.

En el video se puede ver al boxeador tambaleando dentro del bar después de haberse excedido en el consumo de alcohol. Mientras tanto, el personal de seguridad del establecimiento intenta escoltarlo hasta la salida.

Finalmente, cumplieron su cometido y consiguieron sacarlo del bar. En el siguiente video se puede ver a Fury de rodillas a las puertas del establecimiento para, apenas segundos después, golpear su cabeza con un poste.

El periódico británico The Sun confirmó lo ocurrido y dijo que Fury estaba celebrando con amigos y familiares. También indicó que este bar ofrece bebidas a 3 dólares hasta las 11 de la noche, lo que habría aportado a la ebriedad del boxeador.

Un testigo anónimo relató que Fury no había bebido alcohol en más de un año, producto de su estricta dieta como boxeador. Sin embargo, en esa noche sí decidió tomarse algunos tragos y parece que se excedió.

«Bebió un par (de tragos) de más y tampoco se sentía muy bien», explicó una fuente cercana a Fury. Hasta el momento, el boxeador ni su equipo han hecho declaraciones públicas sobre este incidente.

Tyson Fury got escorted out of a bar and face planted on the concrete this weekend 😅 pic.twitter.com/4KpKaN5AJ7

— Happy Punch (@HappyPunch) June 11, 2024