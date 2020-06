El jugador catalán Gerard Piqué respondió un mensaje de un periodista donde le decía que “hay que venir llorado de casa”, post empate a cero vs Sevilla.

El central del FC Barcelona Gerard Piqué parece tomar cartas en el asunto después de las polémicas arbitrales con el Real Madrid de por medio desde que se reinicio LaLiga. Luego del empate contra el Sevilla el defensa culé dijo que “viendo las dos jornadas que llevamos va a ser muy difícil que el Real Madrid pierda puntos”, luego de madrugada respondió en Twitter a un colaborador reconocido por su madridismo y su estrechos lazos con el portugués Cristiano Ronaldo.

Edu Aguirre vs Gerard Piqué, un "clásico"

No es la primera vez que el cronista y el jugador se ponen "pico y pala". El panelista del programa ‘El Chiringuito’, escribía en su Twitter acerca de las palabras de Piqué: “Hay que venir llorado de casa”. La reacción, no se hizo esperar. “Te has pasado de la raya” contestó el zaguero.

Los antecedentes entre ambos personajes data desde hace mucho tiempo. Incluso, en el mundial de Rusia 2018, el propio Aguirre le "hizo cosquillas" a Piqué cuando le preguntó sobre los pitos de la afición al central cuando estos ya habían dejado de hacerlo.