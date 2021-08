GIRO INESPERADO: Otro equipo también quiere fichar a Cristiano Ronaldo

Es un hecho que el portugués Cristiano Ronaldo no seguirá en la Juventus, de acuerdo a las palabras del técnico Massimiliano Allegri; y que su destino está en Manchester.

Pero cuando todo parecía orientarlo rumbo al City, el United irrumpió en la escena y le hizo una oferta oficial a la Juventus por el jugador, de acuerdo a lo reseñado por Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en los mercados de fichajes en el mundo del fútbol.

Cristiano Ronaldo and Manchester United reunion, more than close. 🔴🇵🇹 #MUFC #Ronaldo

Current situation:

- Official bid made to Juventus.

- Official contract [2023] sent to Jorge Mendes.

- Paperworks to be prepared soon.

- Manchester City are out of the race.

Work in progress. pic.twitter.com/iV1D6edJpa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021