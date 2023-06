Golpes, patadas y más: Los episodios de violencia que ocurrieron en las gradas del partido entre México y Honduras

El Estadio NRG de Houston, Texas, fue el escenario de un partido de la Copa Oro de la Concacaf entre México y Honduras, que terminó en una victoria abrumadora para el Tri. Sin embargo, la celebración en las gradas se vio empañada por varios episodios de violencia que se registraron en el estadio.

A pesar del debut exitoso del nuevo entrenador interino de la selección mexicana, Jaime Lozano, algunos aficionados protagonizaron peleas que rápidamente se hicieron virales.

Can we identify this cat for our Come on Down video? This guy assaulted a woman at the NRG stadium. People were there to watch the Mexico versus Honduras game. There were lots of fights out there, but this was very ugly to see. pic.twitter.com/GXJxw1q0mv

