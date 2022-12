"Gracias Cristiano", el video con el que la FIFA homenajeó las actuaciones de Ronaldo en los mundiales

La FIFA publicó este sábado un video donde homenajeó las actuaciones de Cristiano Ronaldo en los mundiales, tras la eliminación que sufrió la selección de Portugal a manos de la sorprendente Marruecos.

Es importante recordar que CR7 se convirtió en el único jugador en haber marcado goles en 5 mundiales diferentes (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).

El video de poco más de 30 segundos muestra un recopilatorio de varios momentos de la carrera del astro portugués. Ya con 37 años es muy posible que esta sea su última Copa del Mundo.

Durante la reproducción, se escucha la voz de diversos comentadores mientras lo describen como “un absoluto genio” y “el mejor goleador europeo de la historia del fútbol internacional” y concluye con el mensaje “Gracias CR7”.

Tras la sorpresiva eliminación de Portugal y dos inicios seguidos de suplente, empañaron un Mundial que debía ser consagratorio para el atacante, debido a los accidentados últimos meses que pasó en Manchester.

La imagen del jugador intentando contener las lágrimas tras el partido ha dado la vuelta al mundo. También ha quedado plasmado en unas fotografías que compartió la FIFA acompañadas junto al emotícono de un corazón roto.

Lo cierto es que fue una triste despedida para uno de los grandes ídolos del deporte rey, quien es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia.

GEORGINA CARGÓ CONTRA EL TÉCNICO DE PORTUGAL TRAS LA DERROTA

Por su parte, la mujer de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, cargó contra el entrenador portugués Fernando Santos, luego de la eliminación histórica de su equipo frente a Marruecos, en el Mundial de Qatar.

Georgina se mostró indignada porque el técnico luso dejó nuevamente a Cristiano en el banquillo, tras haberlo hecho en octavos de final.

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el partido vio cómo cambió todo, pero ya era tarde", escribió en Instagram Rodríguez, mensaje acompañado por una foto de CR7 celebrando un gol con la camiseta de Portugal.

"No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido", agregó la modelo.