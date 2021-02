Habemus monarca del Australian Open 2021 en la rama femenina

El tenis de la WTA sigue siendo algo tan imprevisible como abierto para la afición del tenis, más que nunca en el Australian Open 2021. Desde que Serena Williams paró en 2017 para ser madre, el deporte de la raqueta en la rama femenina ha encontrado una nueva «dictadora»: Naomi Osaka.

La nipona alzó este sábado su cuarto título de Grand Slam tras ganar por 6-4 y 6-3 en 71 minutos a Jennifer Brady en la final del torneo oceánico. ¡Con público!.

Naomi Osaka sigue imbatible en finales: cuatro finales de Grand Slam, cuatro títulos. Todas en superficie dura. De este modo, la asiática ostenta cuatro años al hilo ganando un grande: US Open 2018, Australia 2019, US Open 2021 y Australia 2021. Esta vez superó a la norteamericana Brady, quien sorprendió llegando a la final. «¿Jenni o Jennifer? ¿Cómo te llamo?», dijo la triunfadora de buen tono a la hora de recibir el trofeo para felicitar a su contrincante.

«Sabía que me ibas a generar problemas, y así fue. Me lo has demostrado. Hiciste un gran torneo, mucho mérito. Doy las gracias a mi equipo por este título y por haber llegado hasta aquí y también a toda la gente de la grada. Recibir la energía del público es algo clave, así que muchas gracias a todos. Les agradezco que abráis vuestros corazones».

Jennifer Brady tuvo palabras de elogio para Osaka

La finalista, quien dejó claro que dará de qué hablar durante la temporada del 2021, si la pandemia va cediendo y a los amantes del tenis nos lo permita, declaró en la ceremonia de premiación: