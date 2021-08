"Es algo increíble": Inauguran pista de BMX Freestyle en honor a Daniel Dhers en Chacao +VIDEO

El medallista Daniel Dhers, plata en los Olímpicos de Tokio 2020 estuvo este jueves en el Parque Extremo, en Altamira, para la inauguración de la pista de BMX Freestyle.

En el acto, Dhers fue homenajeado por la Alcaldía de Chacao, acompañado del también medallista de plata (Halterofilia) Keydomar Vallenilla y la leyenda venezolana del Karate, Antonio Díaz, quien en Tokio recibió un diploma olímpico por su participación.

"Yo me siento muy feliz, porque hace casi un año le rendimos un homenaje (a Daniel Dhers). Cuando ganaste, dijimos que teníamos que vernos para entregarte la condecoración", dijo Gustavo Duque, alcalde de Chacao.

Por su parte, Dhers comentó que está orgulloso de que su nombre esté en una pista de BMX Freestyle en el municipio Chacao, donde se crió.

"Nunca en la vida lo imaginé; en mi época, no había ninguna pista en Chacao. Es algo increíble, nos están reconociendo", dijo Dhers.

CON LA VISTA PUESTA EN PARIS 2024

Asimismo, Dhers indicó que todavía hay BMX Freestyle para rato, destacando que tiene los ojos puestos en los olímpicos de Paris 2024.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HACIENDO HISTORIA: YULIMAR ROJAS TAMBIÉN ROMPIÓ RÉCORD DE LA LIGA DE DIAMANTE

"Me pareció increíble vivir unos JJ.OO., pero no los viví completo. No había público, debe ser algo increíble, vamos a buscar el oro", dijo el medallista.

KEYDOMAR VALLENILLA Y ANTONIO DÍAZ, HOMENAJEADOS POR CHACAO

La Alcaldía de Chacao también homenajeó a kareteca Antonio Díaz, quien agradeció el gesto y cuyo nombre estará también en el Centro Deportivo Eugenio Mendoza y a Keydomar Vallenilla, quien logró la plata en Halterofilia.

"Esto es un gran honor y orgullo", dijo Keydomar Vallenilla, en medio de la inauguración del Parque Extremo Daniel Dhers.