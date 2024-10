Iniesta cuelga las botas: Así fue la emotiva despedida y su nuevo sueño que involucra al Barça

El centrocampista Andrés Iniesta anunció este martes su retiro como futbolista profesional en un acto lleno de emociones en Barcelona, España.

«Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Pero son lágrimas de emoción, de orgullo, no de tristeza. Son las lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista profesional. Y lo conseguí, con mucho trabajo y muchísimo esfuerzo… de nunca rendirse, valores imprescindibles en mi vida. Me siento muy orgulloso de este camino, con toda la gente que me ha acompañado», expresó con la voz entrecortada.

«NUNCA PENSÉ…», Andrés Iniesta se quebró por completo en su discurso en el que anunció su retiro como futbolista profesional. 📹 @FCBarcelona pic.twitter.com/GiCDlaC6l8 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2024

Asimismo, acotó que su familia siempre ha sido su motor y su fortaleza. Además, agradeció al FC Barcelona donde pudo cumplir sus sueños.

«La Masía me cambió para siempre. Es el lugar donde mejor podía estar para potenciar los valores que hay que tener en la vida. Y agradecido a toda la gente, profesores, compañeros. Es una etapa que sin duda marcó nuestras vidas. Venir al Barça era un sueño, en el que me focalice, porque deseaba cumplirlo», recordó.

Iniesta aprovechó la oportunidad de agradecer a todos los entrenadores que tuvo durante su carrera como futbolista.

«Todos los entrenadores que he tenido, cada uno en su época, han tenido una influencia muy importante para mí», apuntó Iniesta, autor del icónico gol que le dio la victoria a España en la final del Mundial de Sudáfrica.

Además, Iniesta no quiso olvidarse de su última etapa en Japón, cinco años que definió como «maravillosos» y que marcó «una época a nivel familiar» que jamás olvidará.

«Japón siempre estará en nuestro corazón», sentenció.

El Juego Continúa ❤️⚽️ 8️⃣🔟2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/YLrDOfxVCB — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 7, 2024

Pese a haber marcado una época como uno de los mejores centrocampistas de la historia, Iniesta no ganó nunca el Balón de Oro. Sin embargo, obtuvo 39 títulos en su carrera.

«El orgullo que siento no es por los títulos, sino por haber cumplido mi sueño de ser futbolista y haber conseguido el cariño de toda la gente. La imagen de Xavi, Leo y yo, los tres en el podio, es más grande que haberlo conseguido. Tres tíos de la casa, que estén en el podio del Balón de Oro, este es el premio de aquel día, no quién lo ganase», manifestó.

SE FORMARÁ COMO ENTRENADOR

Tras su retiro señaló que empieza una nueva etapa en su vida, aunque no puede estar «lejos del fútbol». En ese sentido, anunció que se va a formar como entrenador.

«Me gustaría volver al Barça en algún momento de mi vida. Creo que los que hemos tenido tanta influencia y hemos estado tantos años en este club, de una manera u otra, tenemos que estar. En el momento que sienta que puedo aportar lo que hice como jugador en otras funciones, estaría encantado», indicó.