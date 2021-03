Jugador de fútbol americano salva a una abuela de 71 años de ser violada en Arizona

Según lo reseñado por Tikitakas, Justin Herron, jugador de fútbol americano de 25 años de los New England Patriots, se convirtió en el héroe de la semana tras involucrarse en un suceso que tuvo lugar en torno a las 11 de la mañana en Kuwanis Park, en el estado de Arizona.

Según las autoridades locales, el deportista y otro hombre llamado Murry Rogers acudieron al rescate de una mujer que estaba a punto de ser agredida sexualmente.

La víctima, de 71 años, fue atacada por un hombre, al que se ha identificado como Kevin Caballero, mientras paseaba a plena luz del día por el recinto.

El atacante la tiró al suelo y estaba a punto de quitarle la ropa interior cuando Herron escuchó los gritos de socorro.

Tanto él como Rogers se apresuraron a llegar al lugar, apartando al hombre con rapidez y reteniéndole para que no escapara hasta que llegara la policía.

La valerosa actitud de Herron y Rogers ha sido premiada por el Departamento Policial de Tempe, que ayer, durante una conferencia de prensa local, otorgó a ambos el Outstanding Service Award, un certificado que reconoce los servicios distinguidos a la comunidad.

"Si no hubiera sido por la veloz intervención de Mr. Justin Herron y Mr. Murry Rogers, este ataque vicioso podría haber sido mucho peor", manifestó la detective encargada del caso, Natalie Barela.

"Simplemente me di cuenta que alguien necesitaba ayuda. Todo lo que pude hacer fue correr para asegurarme de que podía ayudar a la víctima", señaló.

Our sincere gratitude to the two hero’s that saved an elderly victim of a vicious attack. Can’t miss this story. @azfamily @12News @FOX10Phoenix @abc15 @Patriots pic.twitter.com/Tw1woCrewA

— Tempe Police (@TempePolice) March 24, 2021