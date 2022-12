Jugador de Inglaterra abandonó Qatar tras enterarse que su familia fue secuestrada

El delantero inglés Raheem Sterling fue uno de los grandes ausentes en la contundente victoria que tuvo, este domingo, Inglaterra ante Senegal (3-0) durante los octavos de final del Mundial de Qatar.

Cuando se le consultó al técnico, Gareth Southgate, por esta notable ausencia, este reveló la pesadilla que tuvo que vivir el jugador.

Y es que la familia del atacante del Chelsea fue secuestrada durante un robo masivo que sufrieron en su vivienda.

Los familiares de Sterling quedaron en libertad, luego de que los delincuentes dejaron la vivienda. No obstante, el jugador inglés quiso volar a su país para apoyar a sus allegados, tras hablar con el técnico, quien apoyo su decisión.

"Vamos a apoyar eso y dejar que tenga todo el tiempo que necesite. Se fue a casa. No quiero ponerlo bajo presión. A veces el fútbol no es lo más importante, la familia debe ser lo primero", confesó Southgate.

Ya en la previa del partido un tweet había confirmado que Sterling había abandonado la concentración por un problema familiar, sin ofrecer más detalles al respecto.

"Raheem Sterling no está disponible para la selección de los tres leones está noche por estar lidiando con un asunto familiar", precisó la publicación.

Raheem Sterling is not available for selection for the #ThreeLions tonight as he is dealing with a family matter. pic.twitter.com/CR6cU8J0wE

— England (@England) December 4, 2022