Jugador del Tottenham saltó a la tribuna para pelearse con un grupo de aficionados (Video)

El volante del Tottenham Hotspur Eric Dier saltó a la tribuna después de terminar un partido ante el Norwich City F.C para encarar a un grupo de aficionados.

Al parecer estos sujetos habían tenido un altercado con su hermano menor, por lo que al termino del partido de la FA Cup.

Uno de los individuos supuestamente involucrado en el altercado con la familia del futbolista se marchó del lugar cuando se percató de que Dier estaba subiendo hacia la tribuna. Mientras que otro de los sujetos lo encara, reseñó RT.

Aunque el hecho no pasó a mayores por el rápido accionar del personal de seguridad y de los aficionados allí presentes, la Asociación de Fútbol de Inglaterra y el Tottenham están investigando lo ocurrido.

Sobre el incidente, José Mourinho, opinó que su futbolista hizo algo que un profesional no debería hacer, aunque afirmó que «cuando alguien te insulta y tu familia está involucrada, especialmente tu hermano menor» la situación puede salirse de control. También se mostró en contra de que el club adopte medidas disciplinarias contra Dier, más allá de que su actuación «estuvo mal».

Eric Dier was a man possessed last night, because someone allegedly said something about his brother.

If only professional footballers showed this much raw emotion towards those who racially abuse their own team mates and opposition players on a weekly basis!! pic.twitter.com/tW7klC0V8P

