Jugador estrella de los Charlotte Hornets fue arrestado por golpear "brutalmente" a su esposa

La policía de Los Ángeles arrestó a Miles Bridges, jugador estrella de los Charlotte Hornets, después de haber golpeado "brutalmente" a su esposa y fuese acusado de violencia doméstica.

El estelar jugador de la NBA fue posteriormente liberado tras fijar el juez una fianza de 130.000 dólares.

El arresto de Bridges, líder anotador de los Hornets en la última temporada, se produjo el miércoles, pero la noticia trascendió un día después y el equipo de Charlotte informó en una nota de que es "consciente" de la situación que involucra al jugador.

La franquicia de Carolina del Norte aseguró además que está buscando más informaciones sobre el caso.

Bridges ha sido citado por el juez el próximo 20 de julio, según lo resñado por la gencia de noticias Efe.

La fianza fue fijada tras el arresto en 130.000 dólares, según asegura la cadena 'Espn'. En estos casos, en Estados Unidos es necesario pagar el 10 % de la cantidad establecida por el juez para ser puestos en libertad, pendientes de una nueva audiencia.

Bridges fue arrestado pocas horas antes de que entrara en la agencia libre de la NBA, abierta este jueves a las 18.00 ET (-4 GMT).

El alero tuvo un promedio de 20.2 puntos, 7 rebotes y 3.8 asistencias por partido.

LA ESPOSA DE BRIDGES MOSTRÓ LAS FOTOS DE LA AGRESIÓN

Por su parte, Mychelle Johnson no qusó permanecer en silencio tras el incidente y dejó claro que su relación es un infierno.

“Odio haber llegado a esto pero no puedo seguir callando. He permitido que alguien destruya mi hogar, que abuse de mí de todas las maneras posibles; y que traumatice a nuestros hijos de por vida”, explicó Johnson en su cuenta de Instagram.

“No tengo nada que demostrar al mundo, pero no voy a permitir que alguien que pudo hacer algo tan horrible no tenga remordimientos; y pinte una imagen de algo que no soy. No voy a permitir que la gente que le rodea siga silenciándome y siga mintiendo para proteger a esta persona. No es ético, es inmoral, es verdaderamente enfermo”, proseguió la mujer.

Finalmente Johnson dijo que ya era hora de defenderse “No voy a guardar silencio para proteger a los demás porque me valoro a mí misma y a mis hijos más que a cualquier ‘imagen'”.