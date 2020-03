«Kung Fu Panda» sigue siendo muy querido en San Francisco

Pablo Sandoval sigue siendo un ídolo para los fans de los Gigantes de San Francisco por haber sido clave las Series Mundiales de 2010, 2012 y 2014. Y el venezolano sigue dando todo por el equipo.

Con 33 años de edad, Sandoval comenzará su 13ra zafra en la MLB. Pese al paso de los años, sigue luciendo como aquel joven de 22 años que debutó en 2008.

La sonrisa no se le borra de la cara, bromea en las entrevistas que sus compañeros conceden a la prensa en el clubhouse. Y, de la nada, abrazó al nuevo manager Gabe Kapler porque le nació hacerlo.

“Es muy importante para uno venir a trabajar contento y divertirse. Así todo el mundo puede ver lo afortunados que somos por tener la oportunidad de prepararnos y de jugar a la pelota”, destacó Sandoval. “Para mí, (ayudar a los jóvenes) es bien importante, porque no sólo son el futuro de la organización, sino que son quienes van a definir el juego en situaciones clave. Y necesito darles el apoyo de un veterano para que se adapten y se sientan cómodos acá, para que puedan trabajar duro y con mucha pasión”.

El corazón de Sandoval siempre ha estado en San Francisco, aún cuando jugó dos años y medio con los Medias Rojas de Boston para volver con los Gigantes en julio de 2017, luego que los Medias Rojas lo dejaran libre.

“Me importa tanto esta organización porque fue la que me contrató cuando yo tenía 16 años”, aseveró. “Hay buenos recuerdos, muy bonitos, de los campeonatos y de muchos momentos con este equipo que me dio la oportunidad en las mayores” admitió Pablo.

Y los aficionados siguen rindiendo honores a Sandoval, quien estuvo como bateador designado ante los Indios de Cleveland, en su tercer cotejo de pretemporada. Las ovaciones para el criollo en el Scottsdale Stadium empezaron antes de que se parara en el home para su primer turno al bate.

“Los fanáticos son muy importantes para todos los equipos”, indicó Sandoval. “Y es importante para un jugador crecer y tener este tipo de apoyo. Sin importar lo que pase, ellos siempre están con uno”.