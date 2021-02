La entrevista del sobrino de Maradona que no olvidarás:

En el programa argentino Vino por vos, una extensa entrevista le fue realizada a Johnny Espósito, el sobrino de Diego Maradona. En el transcurso de la conversación, el invitado habló de su vida junto al ídolo y contó cómo vivió la última noche antes de su muerte.

Mientras conversaban el presentador del programa y Espósito, este se mostró muy emocionado y no pudo evitar quebrarse cuando vio una foto de él junto a Diego. Sobre el padre de Maradona, expresó: “La parte humilde que tengo se la debo a él. Fue muy fuerte la pérdida de mi abuelo, él era algo especial”.

Más adentrada la charla confesó que le resultaba imposible no recordar a su tío y reveló un detalle poco conocido de Maradona:

“No era de mostrar dolor, no le gustaba que lloraras. Yo cada vez que miraba una imagen estando con él y me ponía a llorar, me iba y después volvía”.

Por otra parte, el sobrino de Maradona se refirió al festejo por los 60 años del astro. Comentó que no lo recibió de la mejor manera: “No me gustó mucho el último cumpleaños. No lo disfrutó como lo tenía que disfrutar”.

En referencia a los días previos a su muerte, confesó que prefiere no recordarlos: “En los últimos tiempos te decía que no quería ser Maradona, quería ser Diego por un rato”.

La fama no era fácil para él. Explicó que el jugador contaba que, de poder hacer algo, le gustaría ir al supermercado.

Con recordar al último día de Diego con vida, contó:

“Me queda el recuerdo de cuando lo despedí, que se va a dormir. Ya no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre. Él me decía: ‘Ya viví 60 años, no quiero seguir así’. Si yo sabía que era su último día, me acostaba y me quedaba a dormir con él”.

La entrevista del sobrino de Maradona

En el último segmento de la entrevista, dijo que como sobrino de Maradona vivía en la misma casa que él, y que a la mañana siguiente, cuando entró al cuarto, ya estaba sin vida. Por último, visiblemente emocionado y mirando a la cámara, concluyó: “Diego era el tío. La persona a la que le debo todo”.