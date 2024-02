﻿ La FIFA lista para probar la tarjeta azul, conoce cuál sería su uso en el fútbol

La Federación Internacional de Fútbol y Asociados (FIFA) ya está lista para probar un nuevo cambio en el deporte rey con la implementación de una nueva amonestación para los jugadores, la tarjeta azul.

Dichas pruebas se llevarían a cabo en las categorías inferiores de Gales y Suecia, donde miembros del máximo ente del fútbol mundial valorarán el éxito o no de la implementación. Dependiendo de eso, se presentaría en la reunión anual que celebra la International Board, a llevarse a cabo el próximo 2 de marzo.

Ante la revelación que ha causado polémica, la FIFA salió al paso y aclaró que los informes sobre la llamada tarjeta azul en los niveles de élite del fútbol son incorrectos y prematuros.

“Cualquier prueba de este tipo, si se implementa, debería limitarse a realizarse de manera responsable en niveles inferiores, una posición que la Fifa pretende reiterar cuando se debata este punto del orden del día en la Asamblea General Anual el 2 de marzo”, precisó el ente en un comunicado.

¿PARA QUÉ SE USARÁ?

A pesar de que el VAR ha venido a cambiar el mundo del fútbol todavía hay un exceso de las faltas tácticas, las protestas exageradas de los jugadores y el irrespeto a la autoridad de parte de algunos futbolistas.

“Expulsarán a los jugadores del campo durante diez minutos si cometen una falta cínica o muestran desacuerdo con un árbitro del partido”, reveló en exclusiva The Telegraph cuando dio a conocer la noticia de la tarjeta azul.

Dos tarjetas azules representan una roja, lo que implica la expulsión del jugador todo el partido y la suspensión en el siguiente duelo. Lo mismo sucedería si el árbitro muestra al mismo deportista una tarjeta azul y una amarilla.

“Incluir la tarjeta azul no es bueno para el fútbol y los árbitros. Si hoy día se discute si era o no roja o amarilla, con una tercera tarjeta se va a presentar más caos, confusión y discusión. Si no son bien empleadas y se sacan por sacar, ni con diez tipos de tarjetas diferentes un juez podrá lograr mantener la disciplina y el control del partido”, dijo el analista y exárbitro José Borda al medio colombiano Semana.

PRIMERA MODIFICACIÓN EN LAS TARJETAS

Si bien algunas reglas generales que se establecieron desde el 8 de diciembre de 1863 han cambiado, sería la primera vez que se modifique el sistema de tarjetas desde su introducción en el Mundial de 1970.

“Lo pueden usar para que el jugador salga, se calme ante los reclamos y la situación. Igual no se puede probar en una gran liga, solo en campeonatos juveniles. Hay que evaluar si es viable o no”, indicó por su parte Rafael Sanabria, analista arbitral.

Una de las reglas de este deporte dice que el partido no se puede jugar si uno de los equipos tiene menos de siete jugadores. Es decir, que máximo se puede mostrar tarjeta roja a cuatro futbolistas por equipo. La tarjeta azul obligaría a fortalecer el criterio del juez central a la hora de amonestar, suspender o sancionar.

“Cada cambio busca que sea beneficioso para el fútbol. Se supone que mejoraría el comportamiento de los jugadores y el respeto al árbitro. Me parece una buena medida, fecha a fecha vemos el irrespeto al juez por decisiones acertadas o no. Incluso se ha llegado a la agresión”, dijo Wilmar Roldán, árbitro FIFA colombiano.

MUCHAS DUDAS AL RESPECTO

Los cuestionamientos los puso sobre la mesa recientemente Mauricio Pochettino, entrenador del Chelsea, cuando le preguntaron por la tarjeta azul en rueda de prensa.

“¿Qué pasa con el portero? ¿Juegas sin el portero durante diez minutos o puedes cambiar a un jugador que tiene que ponerse la camiseta del portero? Hay demasiadas preguntas. ¿Cuándo va a aplicar la amarilla, la roja o la azul? Va a ser muy difícil”. Todas esas dudas se resolverán el 2 de marzo.