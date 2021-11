La hispano venezolana Muguruza volvió a ganar un gran torneo

Garbiñe Muguruza, de origen venezolana, se convirtió este miércoles en la primera española en ganar el prestigioso campeonato mundial de tenis de maestras, en el Akron WTA Finals en Guadalajara, México.

Muguruza, número seis del mundo en el ranking de la WTA, derrotó a la número ocho, Anett Kontaveit de Estonia, por 6-3 y 7-5. Fueron dos sets pulverizadores que le dieron la victoria que tanto estuvo buscando en un torneo que le había sido esquivo hasta ahora.

Muguruza, campeona del torneo de maestras del tenis, reconoció sentir alivió al volver a ganar un grande torneo.

"Es una gran sensación porque había pasado tiempo sin levantar un trofeo tan importante. Son estos momentos de los que nos alimentamos; esa sensación de finales y trofeos es tan difícil que, cuando lo haces, es un alivio", dijo a una pregunta de EFE en su encuentro con los medios.

Muguruza, monarca de Roland Garros, en el 2016, y de Wimbledon, en el 2017, aceptó que cuando empezó la semana con una derrota ante la checa Karolina Pliskova se planteó darlo todo, ganara o perdiera los siguientes partidos y terminó con el título.

"Lo he conseguido; ha sido una semana que cuando ha empezado dije 'no las tengo todas conmigo'; he aguantado y me he mantenido con la esperanza de que podía y me he demostrado que puedo", señaló.

