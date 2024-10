La historia del hombre que ha recorrido más de mil kilómetros en moto para ver a la Vinotinto

Millones de venezolanos siguen atentos al paso de la Vinotinto por las eliminatorias para el Mundial de 2026. Sin embargo, un fanático ha ido un paso más allá y recorrió América siguiendo a la selección nacional.

Se trata de una cuenta que se identifica como ‘La banda Vinotinto’ y cuenta con cientos de seguidores en Instagram. El joven indicó que recorrió más de 1.000 kilómetros en moto para ver a la selección en Asunción, Paraguay.

«Banda, aquí estoy en la carretera en Formosa (Argentina). Me faltan más o menos 200 kilómetros para llegar a Paraguay. Me agarró un palo de agua y ahorita recién es que se está calmando. Pero no me importa un coñ* de madre. ¡Aguante la Vinotinto!», dijo.

Llueva o truene ahí quiero estar @SeleVinotinto ya son más de 1000km hechos para ir a alentarte, cada vez falta menos, vamos vinotinto 🇻🇪❤️💪 pic.twitter.com/v0H99JgeqJ — LA BANDA VINOTINTO (@Lbvinotinto) October 14, 2024



En su cuenta de Instagram señaló que logró llegar a la capital paraguaya y fue al hotel en el que se concentró la Vinotinto. En una breve transmisión en vivo, grabó a varios jugadores, como Eduard Bello y Yeferson Soteldo.

«OJALÁ GANEMOS»

Decenas de fanáticos, la mayoría de ellos radicados en Paraguay, se concentraron frente al hotel para apoyar a la Vinotinto. Destacaron especialmente dos niños, quienes dejaron claro su sueño de ver a la selección en un Mundial.

«Estamos esperando a la selección Vinotinto para ver su entrenamiento. Ojalá mañana ganemos porque quiero ver a mi Vinotinto en el Mundial», relató Sebastián, de 11 años, que lleva viviendo en Paraguay desde 2017.

“Queremos ver a la Vinotinto en el Mundial” 👦🏻🇻🇪 A las fueras del hotel de concentración de la Selección nos encontramos a este par de niños. Ambos esperan con ansias poder conocer a los jugadores. 🥹 El sueño de ellos es el de todos: ver a la Vinotinto en el Mundial. 😍 pic.twitter.com/q0tgsPvkSf — El Mundo es un Balón (@elmundounbalon) October 14, 2024



Por su parte, Luis, de 13 años, dijo que quería ver a la Vinotinto llevarse el triunfo el martes ante Paraguay. «Por favor, hagan todo lo posible por que Venezuela vaya al Mundial. Mano, tengo fe», dijo.

La Vinotinto disputará en Asunción la décima jornada de las eliminatorias para el Mundial. La selección, que lleva 11 puntos en las clasificatorias, buscará obtener los tres puntos ante Paraguay, uno de sus principales rivales directos.