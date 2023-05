La impresionante foto del Cristo Redentor a oscuras en solidaridad con Vinicius tras ola de insultos racistas

El monumento más emblemático de Río de Janeiro, el Cristo Redentor, se sumó este lunes a la ola de solidaridad con el futbolista brasileño Vinicius Junior, quien fue víctima de insultos racistas durante el partido entre el Valencia y el Real Madrid por la Liga española.

Durante una hora, entre las 7:00 p.m. y las 8:00 p.m., se apagaron sus luces como un gesto simbólico de apoyo al jugador y de rechazo al racismo.

Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta. Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo… pic.twitter.com/zVBcD4eF8k — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

La iniciativa fue impulsada por el Santuario Arquidiocesano Cristo Redentor, la Confederación Brasileña de Fútbol y el Observatorio de Discriminación Racial en el Fútbol, quienes expresaron en un comunicado que se trata de «un símbolo de la lucha colectiva contra el racismo y en solidaridad con el jugador y todos aquellos que sufren prejuicios en todo el mundo».

Vinicius Junior agradeció la acción a través de sus redes sociales, donde compartió una foto del Cristo Redentor sin iluminación y un emotivo mensaje. «Negro e imponente. El Cristo Redentor quedó así hace poco. Una acción de solidaridad que me emociona. Pero quiero, sobre todo, inspirar y traer más luz a nuestra lucha», escribió el delantero del Real Madrid.

A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos… Tudo registrado. Mas o discurso sempre cai em “casos isolados”, “um torcedor”. Não, não são casos isolados. São episódios… pic.twitter.com/aSCMrt0CR8 — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

El futbolista también afirmó que no se rendirá ante las agresiones racistas y que tiene un propósito en la vida. «Tengo que sufrir más y más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado», declaró.

No obstante, consideró que es momento de tomar acciones que realmente mermen este comportamiento.

1997 El racismo en los estadios españoles existía antes mismo de que yo hubiera nacido. Qué ha cambiado hasta hoy? https://t.co/iaz5U1HAVh — Vini Jr. (@vinijr) May 23, 2023

«¿Qué falta para criminalizar a esta gente?, ¿Y castigar deportivamente a los clubes?, ¿Por qué los patrocinadores no cobran a LaLiga?, ¿No se molestan las televisiones en retransmitir esta barbarie cada fin de semana? El problema es muy grave y las notas de prensa ya no sirven. Echar la culpa para justificar actos delictivos tampoco. No es fútbol, es inhumano», sentenció.

El caso de Vinicius Junior no es el único que ha generado indignación en el mundo del fútbol. Recientemente, otros jugadores como Neymar, Diakhaby o Lukaku también han denunciado haber sufrido insultos racistas por parte de rivales o aficionados.