La Juventus de Cristiano sin pólvora cayó ante el Lyon en la ida de los octavos

El gol de Tousart le dio la victoria al Lyon ante una Juventus que no mostró su capacidad ofensiva

La ida de los octavos de Champions trajo dos sorpresas para los fanáticos, la caída de la Juventus ante el Lyon en el Parc OL y la remontada del City al Real Madrid. La presencia de Cristiano Ronaldo no marcó una diferencia para el equipo italiano, que buscará revertir el marcador global en su estadio.

En la previa del encuentro la lógica indicaba que la Juventus contaba con una ventaja considerable sobre los franceses. En principio se tomaban en cuenta las lesiones de Depay y Reine-Adélaïde, mermando las posibilidades del conjunto dirigido por Rudi García. Sin embargo, la historia es lo que sucede, y el resultado del partido en favor del Lyon derrumbó todas las adversidades posibles.

Si bien el 1-0 no marca una eliminatoria definida, es un paso importante para el Olympique, que al no recibir goles de visitante irá al Juventus Stadium sin nada que perder. El portugués Cristiano Ronaldo no fue capaz de anotar para ayudar a su equipo, asentando su sequía en la presente campaña de Champions, donde solo ostenta dos goles.

El gol de Tousart en el minuto 31 fue el único tanto del partido, completando un partido redondo para el Lyon que se pasea por la séptima posición en la Ligue 1. La vuelta de la eliminatoria se jugará el 17 de marzo en la casa de la Vecchia Signora, campo donde los de Sarri son sumamente fuertes, pero la obligación de dar vuelta al marcador podría ser un factor en su contra.