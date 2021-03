Fernando Alonso no puede estar m谩s feliz. El nuevo Alpine A521, es uno de los monoplazas m谩s bonitos de toda la grilla de la F贸rmula 1 del 2021. Est茅tica y deportivamente, el nuevo Alpine A521, marca el regreso del bicampe贸n de la m谩xima categor铆a del automovilismo mundial y, a su vez, impone presencia.

A primera vista, ilusiona. La decoraci贸n del carro recrea la bandera francesa, pero tambi茅n la brit谩nica, para unir a las dos f谩bricas que dise帽aron esta belleza de b贸lido. Sin embargo, en la F贸rmula 1 no todo la est茅tica porque como bien manifest贸 el exdirector de Renault y amigo de Fernando Alonso, Flavio Briatore, sobre el monoplaza R29:聽鈥淐uando gane carreras, ser谩 bonito鈥.

Los aficionados del automovilismo esperan ganar carreras. No obstante, el monoplaza a煤n no est谩 en condiciones de ganar una competencia durante este a帽o. Esta escuder铆a es el primer pelda帽o que escalar谩 un piloto asturiano que quiere retornar por sus fueros en un futuro cercano. En la rueda de prensa posterior a la gala de muestra del auto, Laurent Rossi, CEO de Alpine, quiso aumentar las expectativas:聽

Proudly representing the colours of the French and British flags, as well as Alpine鈥檚 illustrious and historic racing colours of blue, white and red鈥 Here is our 2021 F1 car, the A521!#A521Launch 馃挋 pic.twitter.com/AwDI1RNtaE

— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 2, 2021