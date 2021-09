Laporta: "Intentamos fichar a Neymar, que estaba loco por venir"

Joan Laporta, el presidente del Barcelona, admitió que el pasado mes de junio se plantearon fichar a Neymar, quien estaba "loco por venir" al Barça. Pero que la realidad económica del club hizo inviable afrontar la operación.

"Intentamos fichar a Neymar. Porque en su momento parecía interesante ficharlo. Él se puso en contacto. Él quería venir. Interpretábamos el fair play de otra forma, si lo hubiéramos sabido no habríamos hecho esta oferta", explicó Laporta en una entrevista concedida al programa 'Onze', de Esport 3.

Laporta también reconoció que no ha vuelto a hablar con Messi tras su salida del club y su fichaje por el PSG, reseñó Antena 3.

"Lo que pasó es lo que se explicó. Son datos objetivos. Todo el mundo puede contrastarlo. Se nos hizo aquella presión de que o firmábamos el crédito CVC o no hay fair play. No había margen. Había un preacuerdo y nos habíamos dado las manos. Hubo varios acuerdos y LaLiga parecía que lo aceptaba, pero luego dijeron que no sin el CVC. No vimos que iba a mejorar y pusimos fin a la situación", explicó Laporta.

LAPORTA: "NO ME GUSTÓ VER A MESSI CON OTRA CAMISETA"

"Creo que los dos estábamos mal porque la situación no era la que queríamos. No he vuelto a hablar con Messi. He visto su debut con el PSG y fue extraño verlo en otro equipo, un rival... No me gustó verlo con otra camiseta", admitió el presidente del Barcelona.

Indicó que ni con la salida de Griezmann y la rebaja de salarios habría sido posible retener a Messi.

"Sin Griezmann y con la rebaja de los capitanes tampoco se hubiera podido quedar Messi. Pero es importante haber bajado la masa salarial porque el curso próximo podremos ser más ambiciosos", aseguró.

Laporta admite que el club azulgrana "aún está en la UCI, pero está mejorando". "Hay datos y parámetros que así lo indican. Tengo más ganas que nunca de que esto salga bien, no me arrepiento de haberme presentado para ser presidente del Barça", consideró.