Las duras palabras de Georgina contra Fernando Santos tras la eliminación de Portugal

La mujer de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, cargó contra el entrenador portugués Fernando Santos, luego de la eliminación histórica de su equipo frente a Marruecos, en el Mundial de Qatar.

Georgina se mostró indignada porque el técnico luso dejó nuevamente a Cristiano en el banquillo, tras haberlo hecho en octavos de final.

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el partido vio cómo cambió todo, pero ya era tarde", escribió en Instagram Rodríguez, mensaje acompañado por una foto de CR7 celebrando un gol con la camiseta de Portugal.

"No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido", agregó la modelo.

FERNANDO SANTOS NO SE ARREPIENTE DE SU DECISIÓN

Por su parte, Fernando Santos aseguró, tras el partido que no se arrepiente de haber dejado Cristiano Ronaldo en el banquillo.

“No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso”, indicó el técnico del cuadro luso.

Es importante recordar que el sustituto de Cristiano, Gonçalo Ramos marcó un hat trick contra Suiza en los octavos de final. Esta gran actuación le valió permanecer en el once de inicio en detrimento de CR7.

Este posiblemente haya sido el último partido del astro portugués en mundiales, aunque se desconoce si se retirará definitivamente de la selección.

Cristiano no pudo aguantar las lágrimas tras la eliminación, ya que quedó a un paso de meterse entre los cuatro mejores del torneo.