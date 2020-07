¡Le Congelan las Cuentas al Presidente de la FVF, Jesús Berardinelli!

¿Posible Corrupción de Jesús Berardinelli?

El documento manifiesta que el directivo puede estar metido en casos de corrupción desde que ejercía como vicepresidente, en 2019. ¨Presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones como primer vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, relacionado a con los aspectos vinculados a los recursos otorgados por parte del Estado a la FVF¨.

No es la primera vez que sucede, ya que el ministerio público abrió un procedimiento en contra de Berardinelli, además del Secretario General de la FVF, Tomás Álvarez, por aparente falsificación de documentos.

El actual mandatario se ha involucrado en decisiones que trajeron como consecuencia la renuncia del estratega Rafael Dudamel. Es tal la polémica, que habría recibido recibió de parte de Conmebol por no cumplir la prueba de idoneidad.

Esta prueba se hace para evaluar la compatibilidad entre los candidatos y los requerimientos del puesto. CONMEBOL, exige cumplir ciertos requisitos para poder participar y tener derecho al voto.

Según el periodista argentino Mariano Closs, el mandatario no pasó la prueba al no contar con las garantías suficientes en el organismo. ¨Solamente participó como invitado en la reunión porque no aprobó el examen de idoneidad y está difícil que lo pase¨. Expresó Closs.