LeBron James se llevó el MVP y su cuarto anillo de la NBA

El astro LeBron James levantó este domingo su primer título de la NBA con Los Ángeles Lakers. Siendo

El alero promedió 29,8 puntos, 11,8 rebotes y 8,5 asistencias en los seis partidos de estas Finales.

Este no solo representó su cuarto anillo, con tres equipos diferentes, sino también su cuarto MVP de su carrera profesional.

James ha ganado dos títulos con los Heat (2012 y 2013), el tercero con los Cavaliers de Cleveland (2016) y el cuarto con los Lakers (2020), tras haber disputado 10 finales.

"Solo queremos nuestro respeto. Rob (Pelinka, mánager) quiere su respeto, el entrenador (Frank) Vogel quiere su respeto, la organización quiere su respeto… y yo también quiero mi maldito respeto”, dijo desafiante James con el premio en la mano.

"...And i want my damn respect, too"

Talk your talk, Bron pic.twitter.com/hiyJ1hRA3K

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 12, 2020