Leones reaccionó y venció a Tiburones para quedar a un triunfo del título

Los Leones del Caracas reaccionaron este sábado al vencer 7-2 a los Tiburones de La Guaira y colocarse a un triunfo del título de la LVBP.

Nuevamente, Jhoulys Chacín cumplió en su labor de abridor al laborar por cinco innings. El serpentinero solo permitió dos carreras, lo que le bastó para llevarse el triunfo.

La toletería del Caracas volvió a castigar a Ramón García con Gabriel Noriega como figura. El tercera base, que llegó procedente de los Navegantes del Magallanes, respondió a la confianza del manager José Alguacil al despachar jonrón con las bases llenas en el segundo capítulo.

Los salados intentaron reaccionar en el cierre de esa entrada, pero el brazo Chacín bastó para fulminar la amenaza al permitir solo una rayita.

El Caracas volvió al ataque en la tercera entrada con tres rayitas. Tal cantidad bastó para que los capitalinos nunca perdieran la ventaja.

Los guairistas marcaron otra en el tercer inning. El marcador no se movió más a partir de allí y los Leones del Caracas obtuvieron su tercera victoria en la serie final para quedar a ley de un triunfo del campeonato.

Ahora, ambos volverán a medirse el lunes 30 de enero. Los escualos buscarán forzar el séptimo duelo, mientras los Leones intentarán sentenciar la serie para conseguir su título número 21.

Los dirigidos por José Alguacil buscan cortar una racha de 12 años sin títulos, mientras los Tiburones quieren frenar una seguidilla de 36 años sin alzar el título de la LVBP.

Ahora, los caraquistas fungirán como locales en el estadio de la UCV después que los salados cumplieran sus tres compromisos como home club.

Noriega, quien no tomaba un turno del 18 de enero, expresó lo siguiente: "Sé que no estaba jugando, pero siempre estoy preparado para mis oportunidades que me da el mánager".